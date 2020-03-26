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В Корее

Столичный регион превращается в эпицентр распространения вируса COVID-19

Write: 2020-03-30 13:51:44Update: 2020-03-30 13:53:15

Столичный регион превращается в эпицентр распространения вируса COVID-19

Photo : YONHAP News

Столичный регион, в состав которого входят города Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо, превращается в эпицентр распространения вируса COVID-19. За сутки 29 марта число вновь подтверждённых случаев заражения вирусом там оказалось больше, чем в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, которые до сих пор считались главными очагами инфекции. Если в Тэгу подтверждены 14 новых случаев заражения, а в провинции Кёнсан-Пукто 11, то в столичном регионе, где проживает половина населения РК – 31.  Общее число заболевших в столичном составило 947 человек, в том числе, 434 человека – в Сеуле.   Медики полагают, что основным источником заражения в столичном регионе являются граждане страны, вернувшиеся из-за рубежа. Другими крупными источниками инфекции являются колл-центр в муниципальном округе Куро-гу и несколько церквей, не соблюдавших карантинные рекомендации. 
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