Майкл Помпео: США с нетерпением ждут переговоров с КНДР по ядерным вопросам

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США с нетерпением ждут переговоров с руководством КНДР по ядерным вопросам. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео вскоре после того, как Пхеньян подверг его критике за призыв к странам Большой семёрки продолжать дипломатическое и экономическое давление на Север. В телефонном интервью азиатским информационным агентствам Помпео напомнил о позиции, которую занимает президент США Дональд Трамп. Она состоит в том, что международные санкции в отношении Пхеньяна должны продолжаться до тех пор, пока не будут предприняты шаги по денуклеаризации. Госсекретарь заявил, что американская сторона после саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре в июне 2018 года пыталась организовать переговоры по ядерным вопросам. Он напомнил, что участники саммита договорились создать «светлое будущее» для северокорейского народа на основе денуклеаризации. Пока не будет денуклеаризации, санкции, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН, останутся в силе,- отметил Майкл Помпео.