В РК подтверждены 53 новых случая заболевания COVID-19

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По состоянию на полночь 8 апреля, общее число инфицированных вирусом COVID-19 в РК - 10.384 человека. За сутки 7 апреля выявлено 53 новых случая заболевания, 24 из которых приходятся на прибывших из-за границы, в результате чего общее количество инфицированных из числа въехавших в страну составило 832 человека. В Сеуле выявлены 11, в городе Тэгу - 9, в провинции Кёнгидо – 6, в Инчхоне - 4, в провинции Кёнсан-Пукто - 3, в Пусане, провинции Канвондо - по два, в провинциях Чолла-Пукто и Кёнсан-Намдо - по одному новому случаю заражения. 14 случаев выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 200 человек, 8 человек умерли за минувшие сутки. Уровень смертности составляет 1,93% от числа заболевших. Из медицинских учреждений по окончании лечения за минувшие сутки выписаны 82 человека, а общее число выздоровевших составило 6.776. Таким образом, общее число инфицированных составляет на данный момент 3.408 человек.