Мун Чжэ Ин: Успехи РК в борьбе с COVID-19 – результат общих усилий граждан

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Успехи РК в борьбе с пандемией COVID-19, удивившие весь мир – результат общих усилий граждан страны. Об этом написал в среду в своём аккаунте в Facebook президент РК Мун Чжэ Ин. Он отметил, что в стране три дня подряд нет локальных случаев заражения. Аналогичная ситуация была пять дней на прошлой неделе. Коснувшись старта сезона южнокорейской профессиональной бейсбольной лиги, Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что бейсбольные матчи отвлекут внимание жителей страны от проблем с COVID-19. «Наш профессиональный бейсбол привлёк внимание всего мира. Он транслировался в прямом эфире в США и Японии. Мир будет смотреть и учиться способам совмещения карантинного режима с повседневной жизнью и в области спорта»,- сказал президент. Он выразил надежду на то, что спорт вселит оптимизм в жителей страны и укрепит надежду на скорейшее возвращение к обычной жизни.