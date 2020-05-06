10 мая президент РК Мун Чжэ Ин выступит перед народом

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10 мая в 11:00 президент РК Мун Чжэ Ин выступит перед народом по случаю трёхлетия нахождения у власти. Выступление будет транслироваться в прямом эфире телеканалом KBS 1TV. Ожидается, что в своей речи Мун Чжэ Ин представит план преодоления последствий пандемии COVID-19, а также расскажет о направлениях государственной политики в оставшиеся два года. Эксперты считают, что президент предложит создание новых «посткоронавирусных» двигателей роста. Аналогичные планы подтвердил высокопоставленный представитель администрации президента. 9 мая прошлого года по случаю двухлетия нахождения у власти президент РК принял участие в специальной передаче телеканала KBS «Вопросы к президенту». Тогда он ответил на основные вопросы из области экономики, международных отношений и безопасности, внутренней и социальной политики.