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Политика

10 мая президент РК Мун Чжэ Ин выступит перед народом

Write: 2020-05-08 16:26:29Update: 2020-05-08 16:31:22

10 мая президент РК Мун Чжэ Ин выступит перед народом

Photo : YONHAP News

10 мая в 11:00 президент РК Мун Чжэ Ин выступит перед народом по случаю трёхлетия нахождения у власти. Выступление будет транслироваться в прямом эфире телеканалом KBS 1TV. Ожидается, что в своей речи Мун Чжэ Ин представит план преодоления последствий пандемии COVID-19, а также расскажет о направлениях государственной политики в оставшиеся два года. Эксперты считают, что президент предложит создание новых «посткоронавирусных» двигателей роста. Аналогичные планы подтвердил высокопоставленный представитель администрации президента. 9 мая прошлого года по случаю двухлетия нахождения у власти президент РК принял участие в специальной передаче телеканала KBS «Вопросы к президенту». Тогда он ответил на основные вопросы из области экономики, международных отношений и безопасности, внутренней и социальной политики. 
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