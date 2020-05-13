Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Культура

Государственные телерадиокомпании мира объединяются в борьбе с пандемией

Write: 2020-05-12 16:36:01Update: 2020-05-12 16:38:02

Государственные телерадиокомпании мира объединяются в борьбе с пандемией

Photo : KBS News

Восемь государственных телерадиокомпаний мира объединились в рабочую группу в рамках совместной борьбы с пандемией COVID-19. Первая онлайн-встреча участников официально прошла 11 мая. В группу вошли южнокорейская KBS, британская BBC, немецкая ZDF, французская FT и другие. Подобный формат сотрудничества был предложен канадской государственной телекомпанией CBC. В ходе первой встречи стороны обсудили варианты практического сотрудничества ради преодоления последствий пандемии. Президент KBS Ян Сын Дон рассказал о том, что РК стала мировым образцом борьбы с пандемией благодаря научному и систематическому карантину и диагностике, информационной прозрачности правительства. Кроме того, будучи основным источником вещания о чрезвычайной ситуации в стране, KBS передавала точную информацию, в результате чего вышла на первое место в рейтинге доверия среди информационных СМИ. Пандемия может послужить шансом для подтверждения необходимости существования государственного телерадиовещания, отметил Ян Сын Дон. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >