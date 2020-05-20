20 мая состоялось последнее заседание Национального собрания 20 созыва

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20 мая состоялось последнее пленарное заседание Национального собрания РК 20-го созыва, в ходе которого было рассмотрено порядка 130 законопроектов, касающихся жизни населения. В результате пересмотра закона о страховании занятости деятели искусства теперь также могут быть застрахованы. Лица из малообеспеченных слоёв общества, находящиеся в поиске работы, смогут получать поддержку в размере до 3 миллионов вон или 2,4 тыс. долларов. Также был принят законопроект, обязывающий иностранных граждан, прибывающих в РК на короткий срок в период кризиса в связи с распространением инфекционных заболеваний, предоставлять информацию о месте проживания. Электронная идентификация личности, введённая 21 год назад, будет упразднена в том виде, в каком они существуют сейчас. Такие интернет компании, как Naver и Kakao, будут обязаны блокировать и удалять контент, связанный с сексуальными преступлениями. Также в результате пересмотра специального закона о жертвах катастрофы парома «Сэволь» водолазы и внештатные преподаватели, ранее не входившие в категорию жертв трагедии, теперь могут получить компенсацию и психологическую поддержку. Порядка 15.000 находящихся на рассмотрении законопроектов, которые не были рассмотрены в этот день, будут автоматически отклонены 29 мая, в последний день работы Национального собрания 20-го созыва.