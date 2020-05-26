25 мая в РК выявлены 19 новых случаев заражения COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 25 мая в РК подтверждены 19 новых случаев заражения COVID-19, а общая численность инфицированных с момента обнаружения вируса составила 11.225 человек. Более 230 из них связаны с очагом инфекции в ночных клубах сеульского района Итхэвон. Восемь заболевших выявлены в Сеуле, три – в Инчхоне, два – в провинции Кёнгидо, по одному – в Тэгу, провинциях Кёнсан-Пукто и Чхунчхон-Пукто. Трое инфицированных прибыли из-за рубежа, один из них выявлен на карантинном контрольно-пропускном пункте. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, увеличилось за минувшие сутки на два человека, составив 269 человек. 49 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.275 человек. Таким образом, полностью вылечились более 90% заболевших, а на лечении находится 681 пациент.