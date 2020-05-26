В РК представлены правила соблюдения режима повседневного карантина на пляжах

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В среду министерство морского и рыбного хозяйства РК обнародовало правила соблюдения режима повседневного карантина во время отдыха на пляжах в летний сезон, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. Согласно им, люди должны воздерживаться от посещения пляжей большими группами и устанавливать зонты на расстоянии более двух метров друг от друга. Также необходимо воздерживаться от использования раздевалок и душевых, проявлять осторожность при контакте с другими людьми. Обслуживающий персонал пляжей должен активно разъяснять посетителям необходимость соблюдения режима повседневного карантина, поддерживать чистоту пляжных объектов, а также предоставлять дезинфицирующие средства для рук в общих помещениях. Кроме того, в министерстве рекомендуют тщательно дезинфицировать все инфраструктурные объекты и пункты проката инвентаря для плавания, а также измерять температуру посетителей. В ведомстве планируют проинспектировать степень готовности пляжей к приёму туристов с середины июня - примерно за месяц до открытия пляжей. После начала их работы власти будут проводить постоянный мониторинг за соблюдением режима повседневного карантина. Как сообщил представитель министерства морского и рыбного хозяйства, в этом году из-за высокой температуры воздуха ожидается гораздо больший наплыв посетителей пляжей по сравнению с предыдущими годами, поэтому необходимо тщательно выполнять все предписания по профилактике распространения вируса.