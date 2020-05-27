Логистический центр в Пучхоне может стать крупнейшим очагом COVID-19

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В последние дни продолжается рост новых случаев заражения COVID-19 в столичном регионе. Большинство из них связаны с логистическим центром интернет-магазина Coupang в Пучхоне провинции Кёнгидо, где работают около 1.600 человек. Там выявлены 69 заболевших. Специалисты опасаются возможности серийного заражения, а также распространения инфекции в другие логистические центры за пределами столичного округа, поскольку после того, как инфицированный сотрудник Coupang 23 мая посетил презентацию продуктов для здоровья в Тэчжоне, вирус был обнаружен у работника интернет-магазина, который ехал с ним в одной машине. Согласно заключению карантинных служб, администрация логистического центра нарушала основные требования, в частности, не соблюдалось расстояние между посетителями служебной столовой. В связи с ростом числа заражений в Пучхоне вновь введён режим социального дистанцирования.