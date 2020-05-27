РК закупит антивирусный препарат ремдесивир для лечения COVID-19

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РК планирует закупить в США противовирусный препарат ремдесивир в качестве неотложной терапии для пациентов с вирусом COVID-19. Об этом сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения. Препарат, разработанный американской фармацевтической компанией Gilead Sciences, будет назначаться только тяжело больным пациентам. Южнокорейские эксперты по инфекционным заболеваниям рекомендовали его после проверки эффективности и безопасности. Кроме того, в настоящее время нет других столь же эффективных противовирусных препаратов. Импорт должен быть одобрен Управлением по безопасности продуктов питания и лекарственных средств. Больницам будет предложено назначать препарат пациентам, находящимся в критическом состоянии. Ремдесивир был первоначально разработан для борьбы с вирусной геморрагической лихорадкой Эбола, которая встречается в некоторых частях Африки. Клинические испытания показали, что он может сократить период восстановления пациентов с 15 до 11 дней, а также снизить уровень смертности среди инфицированных.