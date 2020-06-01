Деловые круги РК против повышения МРОТ в следующем году

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Большинство компаний малого и среднего бизнеса РК считают, что в следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо заморозить на нынешнем уровне. Такими стали результаты исследования, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса и Корейской федерацией работодателей в период с 6 по 13 мая среди 600 компаний. Вышеуказанный ответ дали 80,8% респондентов, а 7,3% высказались за снижение МРОТ. За последние два года минимальный размер зарплаты увеличился на 29,1%. В прошлом году за сохранение МРОТ на прежнем уровне высказались 69% респондентов. В случае увеличения показателя в следующем году 44% компаний намерены сократить приём новых сотрудников, а 14,8% - уменьшить нынешний штат. Представители 76,7% компаний указали, что условия ведения бизнеса ухудшились по сравнению с предыдущим годом. Чуть более половины считают, что после завершения пандемии COVID-19 на восстановление бизнеса и рынка труда понадобится более полугода.