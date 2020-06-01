Пхеньян возложил на Сеул вину за тупик в межкорейских отношениях

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Северокорейский пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» обвинил южнокорейское руководство в том, что оно завело в тупик отношения между Югом и Севером, не выполнив двусторонние договорённости и поддержав политику США. В статье, опубликованной на сайте во вторник, говорится, что Сеул отверг дружелюбные шаги Пхеньяна, направленные на выполнение договорённостей, а также дружеский совет об отказе от вмешательства третьих сил в отношения между представителями корейского народа. Пхеньян подверг Сеул критике за то, что он получал одобрение Вашингтона на межкорейские переговоры, одновременно участвуя в совместных с США военных учениях и приобретая американское оружие. Таким образом, Сеул проявляет двойственное отношение к межкорейским соглашениям,- говорится в статье.