Профессиональные лиги начали подготовку к матчам со зрителями

Photo : YONHAP News

После того, как правительство страны приняло решение разрешить проведение спортивных соревнований в присутствии болельщиков, профессиональные футбольная и бейсбольная лиги начали подготовку к матчам в привычном режиме. До сих пор все матчи проходили без зрителей во избежание распространения коронавирусной инфекции. На начальном этапе разрешено заполнять трибуны максимум на 30 процентов. Бейсбольная лига обещала поддерживать определённое расстояние между зрителями на трибунах и запретить зрителям сидеть на траве. Кроме того, запрещено подбадривать игроков громкими криками в целях предотвращения распространения бактерий воздушно-капельным путём. Продажа билетов на матчи будет осуществляться только через интернет. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, заполняемость трибун зрителями может быть доведена до 50%. Матчи профессиональной бейсбольной лиги в присутствии зрителей возобновятся третьего июля. Профессиональная футбольная лига пока не объявляла дату возобновления матчей со зрителями, но планирует заполнять трибуны на 40%, продавая билеты через интернет. Женская профессиональная лига гольфа пока не сообщила подробностей.