Хон Нам Ги: Третий дополнительный бюджет поможет 6 млн 400 тыс. гражданам

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги призвал во вторник Национальное собрание оперативно утвердить третий дополнительный бюджет. Выступая перед депутатами, он напомнил, что бюджет предназначен для восстановления экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Эффективность дополнительного бюджета зависит от скорости его принятия и реализации. В случае утверждения помощь получат 6 млн 400 тыс. человек, включая работающих, безработных и мелких предпринимателей, - подчеркнул Хон Нам Ги. Дополнительный бюджет в размере 35 трлн 300 млрд вон (29 млрд долларов) направлен в Национальное собрание в начале июня. Он призван не только помочь ключевым отраслям экономики смягчить последствия пандемии, но и защитить рабочие места. 75% бюджета планируется израсходовать в течение ближайших трёх месяцев.