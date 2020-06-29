В РК обсуждают МРОТ на 2021 год

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В ходе состоявшегося в среду четвёртого заседания комиссии по вопросу минимальной оплаты труда профсоюзы и работодатели выдвинули первые требования. Представители деловых кругов предложили сократить МРОТ на 2,1% до 8.410 вон (7 долларов) в час. Причину подобных требований они объяснили тем, что значительный рост МРОТ за последние 3 года оказал негативное влияние на положение мелких предпринимателей, к тому же ситуация в экономике ухудшается на фоне распространения COVID-19. В свою очередь, представители рабочих кругов потребовали повысить МРОТ на 16,4% до 10 тыс. вон (8,3 доллара) в час. Они указали на необходимость стабилизации условий жизни низкооплачиваемых работников и решения проблемы поляризации общества. По их словам, отметка в 10 тыс. вон в час может обеспечить жизнь только тех рабочих, которые живут в одиночку, не удовлетворяя потребности домохозяйств, состоящих более чем из двух человек.