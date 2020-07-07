Экспорт в сфере контентов вырос на 8,1%

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В прошлом году южнокорейский экспорт в сфере культурных контентов вырос на 8,1% в годовом исчислении, составив 10 млрд 390 млн долларов. Об этом говорится в докладе за 2019 год, подготовленном министерством культуры, спорта и туризма, а также Корейским центром развития культурного контента. Из 11 секторов данного рынка 67,2% отечественного экспорта приходится на игровую индустрию. Показатель вырос на 8,9%, составив 6,9 млрд долларов. Рост в 13,4% отмечен в сфере музыки, где отметка выросла до 639 млн долларов. В докладе говорится, что в последнее время рост экспорта фиксируется в сфере комиксов и различных анимационных персонажей, которые становятся важной частью корейской культурной волны Халлю. Экспорт комиксов вырос на 13,6% до 45,9 млн долларов. В сфере анимационных персонажей, которые занимают второе место по доле экспорта контентов, отметка выросла на 10,7%, составив 824 млн долларов. Общие продажи контентов внутри страны выросли на 4,9%, достигнув 104 млрд 175 млн долларов. Всего в этой сфере заняты 682.131 человек.