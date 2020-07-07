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В Корее

В РК отменяются ограничения на приобретение медицинских масок

Write: 2020-07-08 09:59:14Update: 2020-07-08 10:56:56

В РК отменяются ограничения на приобретение медицинских масок

Photo : YONHAP News

С 12 июля в РК будут отменены ограничения на приобретение медицинских масок. На сегодняшний день разрешается продажа по фиксированной цене 1.500 вон (1,25 доллара) до десяти масок категории KF на одного человека в неделю. В Корейском управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств обосновали решение тем, что ситуация с поставками масок стабилизировалась. При этом сохраняются ограничения на экспорт масок на случай возникновения внештатных ситуаций. В условиях отсутствия вакцины и лекарственных препаратов от COVID-19 есть вероятность, что пандемия затянется. В связи с этим такие временные органы как Центральный штаб чрезвычайных ситуаций будут переведены на постоянный режим работы. Введение второго уровня режима социального дистанцирования по всей стране пока не предусматривается. Запасы антивирусного препарата ремдесивир для лечения больных COVID-19 остаются на достаточном уровне. 
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