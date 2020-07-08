CNN: В окрестностях Пхеньяна расположен ядерный объект

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Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии неизвестного ранее действующего ядерного объекта в деревне Волло-ри в окрестностях Пхеньяна. Об этом сообщил 8 июля американский телеканал CNN со ссылкой на данные экспертов Института международных исследований при Миддлбери-колледже в штате Вермонт. Они проанализировали фотографии со спутника, предоставленные им американской компанией Planet Labs. На фотографиях хорошо видны охраняемая территория, въезды в подземные сооружения, различные наземные постройки. По словам профессора Джеффри Льюиса, предприятие работает весьма активно. В этой связи «нет никаких сомнений в том, что Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты». По данным CNN, наличие некоего объекта в окрестностях Пхеньяна было установлено ещё в 2015 году. Однако до недавнего времени не было подтверждений того, что предприятие как-либо связано с ядерной программой. ЦРУ и Пентагон отказались комментировать связь предприятия с ядерной программой Северной Кореи.