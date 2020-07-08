9 июля в РК выявлены 45 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, 9 июля в РК зарегистрированы 45 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента проникновения в страну вируса составило 13.338 человек. 23 инфицированных выявлены в столичном регионе: 14 – в провинции Кёнгидо, 8 – в Сеуле, 1 – в Инчхоне. 7 случаев инфекции обнаружены в Тэчжоне, по 3 - в Кванчжу, провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо, 2 – в провинции Чхунчхон-Пукто. 4 случая инфекции выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах среди прибывших из-за рубежа. С учётом того, что число инфицированных, связанных с религиозными учреждениями, продолжает расти, начиная с пятницы введён запрет на любые религиозные мероприятия, за исключением регулярных служб. Обязательная регистрация посетителей на основе QR-кода распространена на церкви. Органы здравоохранения сообщили, что у южнокорейских граждан не выработался коллективный иммунитет к вирусу, поэтому соблюдение карантинных требований остаётся обязательным, пока не станет доступной вакцина против COVID-19. Число умерших увеличилось на одного человека, составив 288 человек. Коэффициент смертности - 2,16%. 46 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 12.065 человек. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 985 человек. С 3 января по всей стране протестированы на COVID-19 1.384.890 человек.