Жители РК стараются не использовать общественный транспорт

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В РК наблюдается восстановление автотрафика на дорогах, который сильно снизился после начала пандемии COVID-19. Однако южнокорейцы всё ещё стараются избегать использования общественного транспорта. По данным Института безопасности дорожного движения Samsung, в мае на 135 контрольных пунктах среднесуточный трафик составил 9 млн 650 тыс. автомобилей. Это 97,5% от показателя декабря прошлого года. В марте, когда в стране действовал режим социального дистанцирования, показатель составил 92%. Между тем, с общественным транспортом ситуация иная. Судя по анализу данных об использовании транспортных карт, в мае услугами общественного транспорта воспользовались 9,9 млн раз в сутки. Это на 25% меньше, чем в декабре прошлого года. Таким образом, местные жители стараются использовать собственный транспорт, чтобы снизить вероятность заражения.