13 июля в РК выявлены 33 новых случая COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 13 июля по всей стране выявлены 33 новых случая COVID-19, в результате чего общее число заболевших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 13.512 человек. 16 случаев инфекции подтверждены в столичном регионе; 7 – в Сеуле, 9 – в провинции Кёнгидо. 2 случая инфекции выявлены в провинции Чолла-Пукто, по одному – в Тэчжоне, Кванчжу, провинции Чхунчхон-Пукто. 12 случаев инфекции подтверждены на карантинных контрольно-пропускных пунктах среди прибывших из-за рубежа. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 289 человек. Коэффициент смертности составил 2,14%. 78 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 12.282 человека. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 941 человек. С 3 января по всей стране протестированы на COVID-19 1.420.616 человек.