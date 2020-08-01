Сезон дождей закончится только после 10 августа

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Сезон дождей в центральных регионах РК завершится только после 10 августа. Такой прогноз озвучила метеорологическая администрация. Сообщается, что с 1 по 3 августа в центре страны выпадут обильные осадки. 4-5 августа дождевой фронт уйдёт в сторону КНДР, однако после этого вернётся на юг Корейского полуострова. В этой связи дожди продлятся ещё пять дней. На острове Чечжудо сезон дождей завершился 28 июля, продлившись 49 дней. Это самый длительный срок с 1973 года, когда начался сбор соответствующей статистики. В целом в южной части страны ливни завершились 31 июля. Однако вполне возможны небольшие осадки. Между тем, ранее сообщалось, что в этом году пик жаркой погоды приходится на период с конца июля по середину августа. Но из-за затягивания сезона дождей данный прогноз может не сбыться. Сентябрь, как ожидается, будет жарким и влажным, а с середины месяца под влиянием сухого воздуха из Китая, средняя температура поднимется.