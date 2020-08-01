Южнокорейские компании в Гонконге опасаются потерь из-за закона о безопасности

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Южнокорейские компании, работающие в Гонконге, опасаются потерь из-за обострения конфликта между Китаем и США по поводу закона о национальной безопасности Гонконга. 55,9% компаний, опрошенных Федерацией корейских промышленников, опасаются, что данный закон, а также решение американского правительства лишить Гонконг специального статуса, негативно отразятся на их бизнесе. 70,6% из них ожидают, что ситуация в Гонконге окажет негативное влияние на южнокорейскую экономику. Компании полагают, что ввиду обострения конфликта между США и Китаем их продажи во второй половине этого года сократятся в среднем на 11,7% в годовом исчислении. 88,2% ожидают, что закон о безопасности будет иметь негативные последствия для статуса Гонконга как международного финансового центра. Большинство зарубежных компаний называют Сингапур лучшей заменой Гонконга в качестве финансового центра Азии.