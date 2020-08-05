Министр обороны РК: ВПК страны имеет мощный потенциал

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В скором времени РК получит собственный военный спутник, что позволит расширить разведывательные возможности. Также страна повысит ракетный потенциал, в том числе в сфере гиперзвуковых ракет. Об этом 5 августа заявил министр обороны РК Чон Гён Ду, выступая с торжественной речью по случаю 50-летия со дня основания Агентства оборонного развития (ADD). По его словам, договорённость РК и США о снятии ограничений на разработку и использование Сеулом твёрдотопливных ракет открывает новые возможности в создании разведывательных спутников и проведении исследований в авиационно-космической области. Министр также отметил, что недавно в РК была создана баллистическая ракета Хёнму-4, способная нести боеголовку и обладающая дальностью полёта, достаточными для обеспечения мира на Корейском полуострове. Чон Гён Ду также отметил, что РК активизирует усилия по разработке технологий высокоточного оружия, гиперзвуковых ракет, отечественной спутниковой навигационной системы и других. Он также призвал Агентство оборонного развития быть в авангарде эпохи четвёртой промышленной революции, приложив усилия в создании новых оружейных систем, которые изменят образ ведения военных действий, в том числе стелс-беспилотники, лазерное оружие и другие.