В результате проливных дождей погибли 16 человек

Photo : KBS News

В РК число жертв проливных дождей продолжает расти. На 6 августа количество погибших и без вести пропавших составляет 27 человек. По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, по состоянию на 10:30 утра 6 августа число погибших возросло до 16 человек. 7 человек ранены и 11 числятся пропавшими без вести. Порядка 990 семей (более 1.600 человек) были вынуждены покинуть свои дома. Из них 880 семей все ещё находятся во временных центрах размещения. Масштаб материального ущерба также продолжает расти. Повреждены более 1.800 жилых домов и 1.000 складов и животноводческих объектов, пострадали более 1.000 дорог и мостов. Проливные дожди нанесли урон сельскохозяйственным угодьям общей площадью 8.000 гектаров. Ведётся работа по объявлению ряда пострадавших регионов специальными зонами бедствия. В их число войдут десять регионов, в том числе города Чхонан и Асан провинции Чхунчхон-Намдо, Чхунчжу и Чэчхон провинции Чхунчхон-Пукто, Ичхон провинции Кёнгидо и др. Получив статус специальной зоны бедствия, они могут воспользоваться субсидиями на восстановление и оказание помощи населению из бюджета центрального правительства.