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Корея: Юг-Север

Президент РК выразил сожаление о невыполнении Севером договорённостей

Write: 2020-08-07 11:10:32Update: 2020-08-07 17:21:03

Президент РК выразил сожаление о невыполнении Севером договорённостей

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин побывал в четверг в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо. Осмотрев плотину для защиты от наводнений Куннам, он выразил разочарование в связи с тем, что северокорейская сторона не предупредила о сбросе воды из плотины Хванган в реку Имчжинган. Такие предупреждения помогают принимать своевременные меры по предотвращению ущерба от наводнений,- отметил глава государства. Между тем, две Кореи договорились предупреждать друг друга о сбросах воды ещё в октябре 2009 года, после того, как шесть человек погибли из-за внезапных наводнений, вызванных неожиданным сбросом воды. Ущерб от наводнений в приграничных районах провинций Кёнгидо и Канвондо вызван главным образом проливными дождями, но сброс большого количества воды с северокорейской стороны также сыграл свою отрицательную роль. После осмотра плотины Мун Чжэ Ин побывал в начальной школе, которая является пунктом временного размещения для жертв наводнения из города Пхачжу провинции Кёнгидо.
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