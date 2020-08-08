В 2020 году РК может занять 9-е место в мировом рейтинге ВВП

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По итогам 2020 года РК может занять девятое место в мировом рейтинге стран по объёму валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчёте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эксперты организации полагают, что номинальный ВВП страны сократится на 1,8% в годовом исчислении и составит по итогам года примерно 1 трлн 540 млрд долларов. ВВП включает общую стоимость товаров и услуг, произведённых в стране за определённый период. В прошлом году РК занимала 12-е место по объёму ВВП, но в этом году она, как ожидается, обойдёт Бразилию, Канаду и Россию. По прогнозам, в этом году в Канаде произойдёт экономический спад на 7,5%, в России - на 14,1%, в Бразилии - на 3,9%. Несмотря на снижение номинального ВВП на 5,7%, США возглавят список. На втором месте, как ожидается, будет Китай. Далее в списке последуют Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция и Италия.