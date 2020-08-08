Политические круги обсуждают четвёртый дополнительный бюджет

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В политических кругах РК всё чаще звучат призывы принять четвёртый с начала этого года дополнительный бюджет с целью оказания помощи регионам, пострадавшим от проливных дождей. Возникли реальные опасения, что текущего резервного фонда объёмом 2 трлн вон или 1 млрд 680 млн долларов будет недостаточно для восстановления пострадавших объектов. Депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Пак Кван Он заявил в понедельник, что после разрушительных тайфунов 2002 и 2006 годов принимались дополнительные бюджеты на сумму более 2 трлн вон. Как отметил председатель правящей партии Ли Хэ Чхан, этот вопрос скоро будет обсуждаться на экстренном заседании руководства партии и правительства. В пользу принятия четвёртого дополнительного бюджета высказываются и оппозиционные партии, прежде всего, Объединённая партия будущего. Три дополнительных бюджета, принятых ранее в этом году, предназначались для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.