США обладают эффективной защитой от северокорейских ракет

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У США имеется эффективная система защиты от угрозы ракетного удара со стороны КНДР. Об этом заявил 12 августа заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Джон Хайтен в интервью, видеозапись которого появилась на веб-сайте Гудзонского института. Генерал заверил, что система противоракетной обороны США достаточно сильна. Он отметил высокую эффективность самолётов-перехватчиков, развёрнуых на военных базах на Аляске и в Калифорнии. Однако, по его словам, эти перехватчики менее эффективны в отношении других видов угроз, поэтому США необходимо работать над усовершенствованием системы обороны и устранением не только растущей угрозы со стороны КНДР и Ирана, но и угроз, исходящих от других стран. Хайтен подчеркнул необходимость скорейшего развёртывания самолётов-перехватчиков нового поколения.