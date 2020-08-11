РК и США обсудили вопросы энергетической безопасности

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Представители РК и США провели в четверг в формате видеоконференции седьмой диалог по вопросам энергетической безопасности. С южнокорейской стороны в диалоге участвовал директор департамента МИД по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и науки Чон Ги Ён, а с американской – заместители помощника госсекретаря Курт Доннелли и Марк Кнаппер. Стороны договорились укреплять сотрудничество в вопросах обеспечения стабильной подачи энергоресурсов и безопасного управлении ими. Как отмечается в сообщении южнокорейского МИД, они подчеркнули, что энергетическое сотрудничество между Сеулом и Вашингтоном играет решающую роль в укреплении экономических связей и функционировании двустороннего альянса. Чон Ги Ён рассказал своим американским партнёрам об усилиях РК в сокращении потребления углеродов в рамках программы «Новый зелёный курс».