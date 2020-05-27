Проблема жертв сексуального рабства – основная в отношениях с Японией

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Правительство РК будет прилагать усилия по устранению давнего источника дипломатических разногласий с Японией, пока жертвы сексуального рабства не скажут, что проблема решена «достаточно справедливо». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в видеообращении к народу страны по случаю Дня памяти жертв сексуального рабства, который отмечается 14 августа, начиная с 2017 года. Он подтвердил, что данная проблема остаётся главной в отношениях между Сеулом и Токио. Правительство сделает всё возможное, чтобы компенсировать мужество и самоотверженность жертв восстановлением их достоинства и чести, - подчеркнул глава государства. Церемония поминовения жертв состоялась в городе Чхонане провинции Чхунчхон-Намдо. По данным историков, не менее 200 тысяч женщин из стран Азии, прежде всего, из Кореи и Китая, подвергались в годы Второй мировой войны сексуальному насилию. В РК в живых осталось лишь 17 жертв сексуального рабства. Южнокорейцы призывают Японию принести искренние извинения и выплатить справедливую компенсацию.