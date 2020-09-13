Премьер-министр РК просит парламентариев утвердить четвёртый дополнительный бюджет

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн обратился в понедельник к Национальному собранию с просьбой безотлагательно утвердить дополнительный бюджет в размере 7 трлн 800 млрд вон (6 млрд 600 млн долларов), предложенный правительством для смягчения экономических последствий пандемии COVID-19. Он подчеркнул необходимость дать возможность нуждающимся получить помощь до традиционного осеннего праздника Чхусок. Получив одобрение парламента, правительство немедленно приступит к исполнению специального бюджета, который призван помочь наиболее уязвимым категориям населения, включая безработных, молодёжь, временных работников, семьи с низким доходом, самозанятых и частных торговцев,- отметил премьер-министр. Правящая Демократическая партия заявила о том, что она будет стремиться утвердить бюджетный законопроект на пленарном заседании Национального собрания в пятницу.