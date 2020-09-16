РК - третья в рейтинге стран, наиболее защищённых от COVID-19

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РК заняла третье место в рейтинге наиболее защищённых от коронавируса стран, подготовленном Forbes. Об этом на своей странице в Facebook написал 16 сентября вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. По его словам, это подтверждает противоэпидемические возможности страны. Рейтинг создавался на основе оценки 250 стран по критериям безопасности экономики, политической системы, здравоохранения и медицинской сферы в условиях пандемии COVID-19. При этом оценивались эффективность противоэпидемических мер, способность государства противостоять кризисной ситуации и другие параметры. РК улучшила свой показатель на семь ступеней. Лидером рейтинга является Германия. На втором месте Новая Зеландия. По словам Хон Нам Ги, на улучшении южнокорейского показателя сказались усилия правительства и всего народа по стабилизации эпидемической ситуации и экономики.