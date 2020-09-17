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Экономика

Южнокорейский экспорт автомобилей вновь сократился

Write: 2020-09-18 12:21:41Update: 2020-09-18 12:27:07

Южнокорейский экспорт автомобилей вновь сократился

Photo : YONHAP News

Южнокорейские автопроизводители отправили в августе за рубеж 136.538 единиц своей продукции, что на 15,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщили 18 сентября в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Сокращение экспорта  объясняется сокращением спроса на мировом рынке из-за ухудшения настроений потребителей. Спад продолжается пять месяцев подряд. В министерстве отмечают, что, помимо пандемии COVID-19, влияние на ситуацию оказало наличие запасов продукции на крупных рынках, а также приостановка работы крупных заводов Hyundai Motor и KIA Motors в связи с перенастройкой оборудования на производство новых моделей. Производство автомобилей сократилось на 6,4%, составив 233.357 единиц. На внутреннем рынке продажи составили 135.349 единиц, сократившись на 1,2% в годовом исчислении. Это произошло впервые за шесть месяцев. 
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