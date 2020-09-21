Сеул призывает Москву сотрудничать в улучшении межкорейских отношений

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Министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён попросил в понедельник Россию сыграть «конструктивную» роль в улучшении межкорейских отношений и построении прочного мира на Корейском полуострове. В ходе первой после вступления в июле в должность министра встречи с послом России в РК Андреем Куликом он отметил важную роль Москвы в реализации трёхсторонних проектов с участием двух Корей и России. Ли Ин Ён подчеркнул, что их успешная реализация будет способствовать миру и процветанию в регионах Северо-Восточной Азии и Евразии. Министр подтвердил желание южнокорейской стороны «прямо сейчас» реализовывать проекты в тех областях, которые не затронуты санкциями, в том числе, в гуманитарной области. Со своей стороны, посол России выразил поддержку диалогу между двумя Кореями, отметив, в частности, что приграничные обмены могут сыграть «очень важную» роль в решении проблем Корейского полуострова.