Политические партии преодолели разногласия по проекту дополнительного бюджета

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Соперничающие политические партии РК преодолели разногласия относительно распределения средств четвёртого дополнительного бюджета. Так, единовременное частичное возмещение расходов на услуги связи в размере 20 тыс. вон (17 долларов) будет предложено нуждающимся молодым людям в возрасте от 16 до 34 лет и пожилым старше 65 лет. Кроме того единовременное пособие будет выплачено не только семьям, имеющим детей дошкольного возраста и учеников начальных школ, но и учеников средних школ. Об этом сообщил во вторник журналистам лидер парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нён. Ранее правящая партия предлагала выплатить частичное возмещение расходов на услуги связи всем жителям страны старше 13 лет, а ученики средних школ были исключены из программы детских пособий. Как сообщил лидер парламентской фракции оппозиционной партии Народная сила Чу Хо Ён, средства, сэкономленные за счёт уменьшения числа получателей помощи на оплату услуг связи, будут направлены на выплату пособий на детей-учеников средних школ.