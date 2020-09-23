Президент США впервые не упомянул о проблеме КНДР на заседании ГА ООН

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22 сентября президент США Дональд Трамп выступил на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В семиминутном видеообращении он выразил позицию по вопросам пандемии COVID-19, экологии, экономики и внешних отношений. Американский лидер на протяжении трёх последних лет в своих выступлениях в ООН поднимал проблему КНДР, однако в этот раз не стал затрагивать данный вопрос. Подобный шаг расценивается как попытка предотвратить возможные провокации Пхеньяна, которые, в свою очередь, могут оказать негативное влияние на предстоящие президентские выборы в США в ноябре. Между тем, 10 октября в КНДР отмечается 75-я годовщина основания Трудовой партии Кореи. Есть вероятность того, что Север представит новый вид вооружений или проведёт испытание баллистической ракеты подводных лодок. В этом плане, по мнению экспертов, отсутствие каких-либо предложений и новых посланий со стороны Дональда Трампа в отношении Севера отражает стремление США сохранить текущую обстановку.