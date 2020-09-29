США не готовы к переговорам о размещении ракет в Восточной Азии

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США пока не готовы к конкретным переговорам с союзниками о развёртывании ракет средней дальности в Восточной Азии в качестве противовеса растущим военным возможностям Китая. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Сеуле специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Ранее в тот же день он провёл переговоры с заместителем министра иностранных дел РК по вопросам многосторонней дипломатии и мирового развития Хам Сан Уком. Участники переговоров обменялись мнениями о ключевых международных режимах в области сокращения вооружений и нераспространения, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), обсудили пути дальнейшего сотрудничества в этой области. Стороны договорились провести в ближайшее время в Вашингтоне переговоры на высоком уровне по контролю над вооружениями.