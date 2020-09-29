Рестораны в зонах отдыха у скоростных шоссе работают только навынос

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В период с 29 сентября по 4 октября предприятиям общественного питания, расположенным на территории зон отдыха вдоль скоростных шоссе, разрешено работать только навынос. Приём пищи в помещениях в указанный период запрещён в целях предотвращения распространения COVID-19 в выходные дни по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Среди других мер – учёт посетителей, ограничение на их количество, одновременно находящееся в помещении, а также температурный контроль. Учёт посетителей осуществляется по номеру телефона с помощью звонка на виртуальный номер, присвоенный каждой зоне отдыха. В отличие от прошлых лет, плата за проезд по скоростным шоссе в праздничные дни не отменяется. Правительство призывает граждан до минимума сократить поездки и отказаться от личных встреч. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, ожидается, что количество посещающих родные места в праздничные дни сократится на 30% по сравнению с прошлым годом, составив порядка 27 млн 600 тыс. человек.