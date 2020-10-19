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В мире

Россия планирует производить вакцину против COVID-19 в РК

Write: 2020-10-20 11:02:45Update: 2020-10-20 11:04:02

Россия планирует производить вакцину против COVID-19 в РК

Photo : YONHAP News

Россия выбрала РК, Индию, Бразилию и Китай в качестве мест производства своей вакцины против COVID-19 под названием «Спутник V». Как сообщило в понедельник агентство ТАСС, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев представил данный план в ходе видео-семинара, посвящённого сотрудничеству России со странами Южной Америки. Он отметил, что масштабные поставки вакцины возможны в декабре, и в настоящее время ведутся переговоры с органами здравоохранения ряда стран для получения разрешений на её применение. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и в августе зарегистрирован министерством здравоохранения России. В ходе двух фаз клинических испытаний вакцина показала высокую эффективность, и в  настоящее время идут испытания на добровольцах старше 60 лет. 
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