Россия планирует производить вакцину против COVID-19 в РК

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Россия выбрала РК, Индию, Бразилию и Китай в качестве мест производства своей вакцины против COVID-19 под названием «Спутник V». Как сообщило в понедельник агентство ТАСС, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев представил данный план в ходе видео-семинара, посвящённого сотрудничеству России со странами Южной Америки. Он отметил, что масштабные поставки вакцины возможны в декабре, и в настоящее время ведутся переговоры с органами здравоохранения ряда стран для получения разрешений на её применение. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и в августе зарегистрирован министерством здравоохранения России. В ходе двух фаз клинических испытаний вакцина показала высокую эффективность, и в настоящее время идут испытания на добровольцах старше 60 лет.