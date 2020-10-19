Морская полиция РК не пресекла нарушение морской границы

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Южнокорейские военно-морские силы и морская полиция оказались под огнём критики, поскольку они не смогли пресечь нарушение морской межкорейской границы в Жёлтом море южнокорейским рыболовным судном. Инцидент произошёл менее чем через месяц после того, как сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства РК был застрелен северокорейскими военными в территориальных водах КНДР. В минувшую субботу южнокорейское судно пересекло границу рыболовной зоны, которая проходит примерно в 18 км к югу от Северной разграничительной линии, фактической морской границы между Югом и Севером. Данное судно проникло вглубь территории КНДР на 3,7 км, после чего вернулось в южнокорейские воды. Судно сбилось с курса. Инцидент должен был немедленно привлечь внимание морской полиции, но этого не произошло. Критики утверждают, что данный инцидент подтверждает неэффективность работы морской полиции. Военные заметили судно на своём радаре, но не предприняли никаких действий, чтобы вернуть его обратно.