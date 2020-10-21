РК пять человек умерли после вакцинации от гриппа

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В РК зафиксировано пять случаев смерти после вакцинации от гриппа. Последним в списке стал 78-летний житель города Тэгу. 20 октября он сделал прививку в одной из местных клиник и вскоре был срочно госпитализирован. В ночь на 21 октября мужчина скончался. На острове Чечжудо 68-летний мужчина 19 октября сделал бесплатную прививку от гриппа в местной клинике. Он скончался в среду. Ранее зафиксированы ещё три случая смерти вскоре после вакцинации. 16 октября в Инчхоне умер 17-летний подросток, 20 октября в уезде Кочхан-гун провинции Чолла-Пукто скончался 78-летний мужчина, а в городе Тэчжоне – 82-летний мужчина. Им были сделаны прививки вакцинами четырёх разных производителей. Ещё одна женщина в Тэчжоне находится в коме. В министерстве здравоохранения и социального обеспечения РК выразили обеспокоенность ситуацией и пообещали провести тщательное расследование.