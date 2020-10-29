Индекс деловой активности в РК вновь начал расти

С замедлением распространения COVID-19 индекс настроений в деловых кругах (BSI) снова вырос. Особенно заметно это среди малых и средних предприятий, где рост составил 18 пунктов. Это самый большой скачок с января 2003 года. Согласно результатам исследования, опубликованным Банком Кореи, индекс для всех отраслей в этом месяце составил 74 пункта, что на 10 пунктов выше, чем месяц назад. Cреди предприятий обрабатывающей промышленности он вырос до 79 пунктов. Индекс основывается на оценке предпринимателями текущей деловой ситуации и их ожиданиях на ближайший период. Показатель ниже ста пунктов означает, что число пессимистов превышает число оптимистов. Несмотря на то, что индекс остаётся ниже ста пунктов, его рост в этом месяце оказался самым значительным за последние 11 лет с апреля 2009 года, когда экономика восстанавливалась после глобального финансового кризиса.