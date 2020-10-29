Объём промышленного производства в РК в сентябре вырос на 2,3%

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В сентябре в РК увеличились промышленное производство, потребление и инвестиции в производственные мощности. Это является признаком того, что отечественная экономика может выйти на путь умеренного восстановления после спада, вызванного пандемией COVID-19. Как сообщили в пятницу в Национальном статистическом управлении, промышленное производство выросло в сентябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года – на 3,4%. При этом производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях выросло на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Во втором квартале этого года южнокорейский ВВП сократился на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, но в третьем квартале он вырос за тот же период на 1,9%. Розничные продажи выросли в сентябре на 1,7%, а инвестиции в производственные мощности - на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем.