В РК вступает в силу пятиуровневая схема социального дистанцирования

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Правительство РК приняло решение внести изменения в нынешнюю трёхуровневую схему социального дистанцирования, добавив в неё два дополнительных уровня с целью более эффективного противостояния вирусу COVID-19. В соответствии с новой схемой, которую представил в воскресенье премьер-министр РК Чон Сэ Гюн на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, новая схема состоит из следующих уровней: 1; 1,5; 2; 2,5 и 3. При принятии решений о повышении уровня будут применяться более строгие критерии, и решения по каждому региону будут приниматься индивидуально. Новая схема вступит в силу 7 ноября. Для первого уровня социального дистанцирования суточный прирост заболеваемости в столичном регионе в течение недели не должен превышать 100, а в других регионах – 30 случаев. Уровень 1,5 вводится, если среднесуточный прирост заболеваемости в столичном регионе превысит 100, не достигнув 200 случаев, а в других регионах – 10-30 случаев. Второй уровень вводится, если в столичном регионе будет от 200 до 400, а в других регионах – от 30 до 60 новых случаев за сутки. Уровень 2,5 начинает действовать в случае суточного прироста заболеваемости более 400 случаев, а третий уровень – более 800 случаев. Все объекты общественного назначения разделены на 9 типов «приоритетных» и 14 типов «обычных». К приоритетным объектам, относятся, в частности, бары, клубы, караоке, концертные залы, рестораны и кафе. Обычные объекты включают интернет-кафе, свадебные залы, похоронные бюро, кинотеатры. Ношение масок обязательно во всех многолюдных местах на всех уровнях социального дистанцирования.