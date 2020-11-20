Впервые за 6 дней в РК менее 300 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 ноября в стране зарегистрирован 271 новый случай COVID-19. Общее число заболевших составило 31.004 человека. Число новых случаев инфекции оказалось ниже 300 впервые за шесть дней из-за меньшего количества тестов в выходные дни. В столичном регионе четвёртый день подряд регистрируются более 200 случаев заражения. Это побудило органы здравоохранения повысить с 24 ноября уровень социального дистанцирования в столичном регионе на одну ступень до уровня 2, третьей ступени по пятиуровневой шкале. Коэффициент воспроизводства COVID-19 уже превысил 1,5. Это означает, что один больной заражает более 1,5 человек. Карантинные власти полагают, что к началу декабря рост заболеваемости может превысить 600 случаев в день, если темпы роста заболеваемости не удастся взять под контроль. Число случаев смерти от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, увеличилось на 4, составив 509. Коэффициент смертности - 1,64%. Завершили лечение 73 человека, а общее число вылечившихся – 26.539. Проходят курс лечения 3.956 человек, в том числе, 79 человек – в тяжёлом или критическом состоянии.