РК начнёт производство тактических ракет наземного базирования

К 2025 году РК произведёт более 200 единиц тактических ракет наземного базирования класса «земля-земля», предназначенных для уничтожения подземных артиллерийских баз. Соответствующий план был утверждён в ходе совещания по вопросам оборонного развития, которое состоялось в среду в Сеуле под председательством министра обороны РК Со Ука. Новое оружие успешно разработано на основе отечественных технологий в рамках проекта стоимостью 450 млрд вон (406 млн долларов). По словам специалистов, баллистическая ракета дальностью около 120 километров способна поражать несколько целей одновременно. Её планируется поставить на боевое дежурство с 2022 года. На совещании был также одобрен план третьего этапа серийного производства основного боевого танка К2. К 2023 году будут построены около 50 единиц K2 Black Panther.