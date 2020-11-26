Доля Samsung на мировом рынке смартфонов – максимальная за 6 лет

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По данным исследовательской компании Strategy Analytics, в третьем квартале этого года на долю южнокорейского производителя Samsung Electronics пришлось 32,6% мировой прибыли, полученной от продажи смартфонов. Последний показатель был самым большим для Samsung со второго квартала 2014 года, когда на него приходилось 37,9% мировой прибыли от смартфонов. Американская компания Apple защитила свой статус самого прибыльного производителя смартфонов в мире с доминирующей долей в 60,5%. По объёмам поставок своей продукции на мировой рынок в третьем квартале Samsung была лидером с долей 21,9% рынка, за ней следовали китайские бренды Huawei (14,1%) и Xiaomi (12,7%). Apple заняла четвёртое место с долей в 11,9%.