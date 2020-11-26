Пхеньян приказал диппредставительствам не конфликтовать с США

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Официальный Пхеньян приказал зарубежным диппредставительствам КНДР не предпринимать никаких действий, которые могли бы вызвать конфликт с США в период передачи власти в Вашингтоне. О наличии достоверной информации по этому поводу представители Национальной службы разведки проинформировали членов парламентского комитета по делам разведки. По имеющимся данным, главы диппредставительств предупреждены о персональной ответственности в случае возникновения каких-либо проблем, связанных с США. Ранее у спецслужб появилась информация об обеспокоенности Пхеньяна тем, что после поражения Дональда Трампа на президентских выборах в США достигнутые с ним договорённости могут потерять смысл.